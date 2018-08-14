Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ın güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Irak Başbakanı aziz kardeşim El-İbadi, heyetimizin kıymetli mensupları, değerli basın mensupları sizleri bu basın toplantısında en kalbi duygularla selamlıyorum.

Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından Başbakan İbadi'yi ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sizlerin huzurunda başkentimize ülkemize hoşgeldiniz diyorum.

"Faydalı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik"

Sayın İbadi ile bugün faydalı kapsamlı gerek ikili gerekse heyetlerarası görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde siyasi, asreri, ekonomik, ticari, kültürel birçok konuları ele alma fırsatı bulduk.

Şunu peşinen ifade etmek isterim Irak'ın toprak bütünlüğüne ülkemizin verdiği önem siyasi bütünlüğüne ülkemizin verdiği önem egemenliğine önemi bir kez daha burada teyid etmek isterim. Irak'ta malum 12 Mayıs'ta bir seçim gerçekleştirildi bu seçimlerin bir kez daha tüm Irak halkı ve bölge için hayırlara vesile olmasını dilerim.

"Yeni kurulacak hükümetle çalışmaya hazırız"

Türkiye bu süreçte hiçbir ayrım yapmadan tüm Iraklı kardeşlerinin yanındadır. İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümet ile çalışmaya hazırız. Temmuz ayında Irak'ta başlayan protesto gösterilerinin bazı çevrelerce suistimal edildiğini görüyoruz. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Türkiye olarak şiddet olaylarını asla tasvip etmiyoruz. Buradan Irak'a verdiğimiz desteği özellikle ifade etmek isterim. Irak'ın sorunları üzerinde gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde bilgiler aldık.

Irak hükümeti önce DEAŞ belasına ardından da gayrimeşru referanduma başarılı mücadele verdi. Irak halkının ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için adım atılması önem arz ediyor. Bu konuda Türkiye olarak gerekli desteği vermek için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

"İkinci sınır kapısı iki ülkenin faydasına olacaktır"

Irak'ın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sayın İbadi ile ülkelerimiz arasında ikinci sınır kapısının önemine değindik. Açılacak sınır kapısı iki ülkenin faydasına olacaktır.

Ayrıca, gerek Musul gerekse Basra'da başkonsolosluklarımızı da yeniden faaliyete geçirme konusunu kendileriyle görüştük. Görüşmelerimizde ayrıca terörle mücadele konusunu da etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Bu konuda mutabık kaldık. Türkiye olarak terör örgütleri arasında ayrım yapmadık yapmıyoruz.

Bu örgütleri ve uzantıları bölgemizden kazımakta kararlıyız. Başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelede Irak ile dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. PKK terör örgütü ile mücadelede Irak'tan beklentilerimizi aktardık. Bu konuda görüş birliğine vardık.

2017 yılı itibarıyla aramızda 11 milyar dolar ticaret hacmi söz konusu. Biz bunu yeterli bulmuyoruz bunu daha da artırmak suretiyle Türkiye ve Irak'ın kendine yakışır bir ticaret hacmine kavuşması beklentimizdir.

Irak'taki su ve enerji sorunu

En önemli sorunlardan bir tanesi Irak'taki su ve enerji sorunudur. Bu konuda görüşmelerimizi detaylandırdık ve ilgili bakanlarımızı bu noktada görevlendirdik şu anda da arkadaşlarımız görüşmelerini yapıyorlar daha sonra da bölgeye gitmek suretiyle bölgede ne gibi adımlar atılması gerekiyor bunları zaten biliyoruz. Fakat enerji ile ilgili ne gibi adımlar atarız bunları da konuşma fırsatımız oldu. Bakan arkadaşlarımız ikili olarak bu konuyu görüşüyorlar.

İtalya halkına başsağlığı mesajı

İtalya'nın Cenova kentinde bir köprünün çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. İtalya yönetimine ve ölenlere rahmet diliyorum. Tüm İtalya halkının başısağolsun diyorum.

"Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz"

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin ortak basın toplantısında yaptığı konuşmanın satır başları şöyle;

Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız

Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye'yi destekliyoruz.

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