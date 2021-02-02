Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Sullivan telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Sullivan telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ ve COVID-19 konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, COVID-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı.
Türkiye-ABD ilişkileri
Kalın-Sullivan görüşmesinde, iki müttefik ülkenin yeni dönemde güçlü, sürdürülebilir ve yapıcı bir ilişki modeli ortaya koyma beklentisi ifade edildi.
Görüşmede NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.
Etiketler: ABD Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın Türkiye- ABD İlişkileri
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