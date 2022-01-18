Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun.

Ekonomi tedbirlerinin piyasaya yansımaları, kurdaki dalgalanmada son durum ve terörle mücadele gündemin önemli başlıkları arasında.

Ekonomideki son durum

Beştepe'deki kabine toplantısında ekonomi başlığı ön planda olacak. 20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı.

Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

Koronavirüsle mücadele

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak.

Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

Terörle mücadele ve dış politikadaki adımlar

Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.

Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.