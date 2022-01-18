Cuma günü birinci dönemin son ders zili çalacak. 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci derslere ara vererek, dinlenme fırsatı bulacak.

"Teknoloji kullanımı okul varmış gibi sınırlı olmalı"

Tatilde dikkat edilmesi ve sınır konulması gereken en önemli unsurun teknoloji kullanımı olduğunu vurgulayan Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün şunları söyledi:

"Dinlenecekler, eğlenecekler, oyunlarda oynayacaklar ama sınırlarda bizim için çok önemli. Sanki okul varmış gibi biraz sınırlara dikkat etsinler. 4 yaşındaki bir çocuk için günlük 40 dakika ekran süresi tatilde belki 80 dakikaya çıkarılabilir."

"Ailece vakit geçirmek çok değerli"

Çocukların ekran başında geçirecekleri sürenin ayarlanması kadar, içeriklerin takibi de velilere düşüyor.

Yarıyıl tatili, ailece vakit geçirmek için de güzel bir fırsat. Birlikte kutu oyunları oynamak, mutfak etkinlikleri yapmak önerilerin başında geliyor.

Açık hava etkinlikleri öneriliyor

Ergün, tatilde kapalı alanlardan çok açık havanın tercih edilmesini tavsiye ediyor:

"En çok doğa gezilerini öneriyoruz. Bütün dönem boyunca okulda maske ile durdular, temiz havaya çıksınlar, oksijen alsınlar."

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlıyor

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan’da olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.