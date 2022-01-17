Yaklaşık 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı ve 4 oturumda gerçekleştirilen, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları açıklandı.

Öğrenciler, açıklanan sınav sonuçlarını "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden öğrenebilecek.