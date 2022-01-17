Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 8 ve 9 Ocak'ta yapılan 2021-2022 güz dönemi sınav sonuçları açıklandı.
Yaklaşık 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı ve 4 oturumda gerçekleştirilen, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları açıklandı.
Öğrenciler, açıklanan sınav sonuçlarını "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlarınıza öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz. https://t.co/EvnnTvHwUk #AnadoluÜniversitesi #AçıköğretimSistemi #AÖS #Açıköğretim #İktisat #İşletme #Sınav #Sonuç— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) January 17, 2022
@anadoluuniv_acikogretimsistemi pic.twitter.com/4BpvcQEr71
Etiketler: Açıköğretim Anadolu Üniversitesi
Son Haberler
- 16:33
- 16:32
- 16:34
- 16:27
- 16:05
Sıradaki Haber
Ar-Ge merkezlerine dönüşen olgunlaşma enstitüleri meyvelerini verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz