Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlık ettiği değerlendirme toplantısında, üretim kapasitesini artırma ve geleneksel yaklaşımların inovatif şekilde yeniden ele alınabilmesi için tüm olgunlaşma enstitülerinin Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmesine kararı verilmişti.

Bu kapsamda Ar-Ge altyapılarını güçlendirmek için, merkezlere 6 milyon TL’lik başlangıç destek ödeneği gönderilmişti.

Eğitimler verildi

Türk Patent ve Marka Kurumu ile işbirliğine gidildi. Kurum tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından 24 olgunlaşma enstitüsünde görev yapan idareci, öğretmen ve usta öğreticiler ile öğrencilere patent/faydalı model, tasarım, coğrafi işaretler, temel kavramlar, süreçler ve patent başvuru uygulamaları konularında eğitimler verildi.

Tüm bu adımlar 4 ay gibi kısa bir sürede faydasını gösterdi. Olgunlaşma enstitüleri 7 bin 482 ürün için tasarım tescil başvurusunda bulundu. Başvurulardan 6 bin 830 ürünün tasarım tescili alındı.

523 tasarım ile Adana ilk sırada

523 tasarım tescili ile Adana Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye birincisi olurken Antalya, Bursa, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüleri 500’er tasarım tescili ile ikinci oldular.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ise 426 tasarım tescili ile üçüncü oldu.

''Dört ay gibi kısa sürede meyvelerini verdi''

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Özer, şunları söyledi:

“Olgunlaşma enstitüleri kültürel mirasımızın korunması ve günümüze aktarılmasında çok önemli işlev gördü. Ülkemizde halen 24 olgunlaşma enstitüsü bulunmakta olup bu dönemde enstitülerimizi yeni bir yaklaşımla ele aldık. Yaptığımız değerlendirme toplantısı sonrasında tüm enstitülerimizin birer Ar-Ge merkezine dönüştürülmesi ve bu çerçevede üretim çalışmalarını yeniden yapılandırma kararı almıştık.

Olgunlaşma enstitülerimizin birer Ar-Ge merkezi olarak çalışabilmeleri için altyapılarını güçlendirmek üzere 6 milyon TL’lik başlangıç destek ödeneğini de enstitülerimize gönderdik. Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliğine giderek olgunlaşma enstitülerimizin fikrî mülkiyet konularında kapsamlı eğitimler almalarını sağladık. Olgunlaşma enstitülerinin kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasını sağlarken diğer taraftan bu ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescilleri için de çalışmalar yapacak. Bu yöndeki desteklerimiz devam edecek.''

''Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı arz ediyorum''

Desteklerinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür eden Özer, ''Bu süreçte olgunlaşma enstitülerinin birer AR-GE merkezi olarak dönüşümlerini destekleyen Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı arz ediyorum. Bu başarılarından dolayı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü ve olgunlaşma enstitü yönetici, öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerini kutluyorum. Bakanlığımızın fikrî mülkiyet ve sınai haklar konusunda kapasitesinin gelişmesine verdikleri desteklerden dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a teşekkür ediyorum'' dedi.