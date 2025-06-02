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TRT Haber 02.06.2025 15:39

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.32'de başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
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