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HABER GİRİŞ
02.06.2025 15:39
, 02.06.2025 16:19
SON GÜNCELLEME
02.06.2025 16:19
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.32'de başladı.
ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Recep Tayyip Erdoğan
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