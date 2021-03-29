Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıda, vaka artışları ele alındı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayıları karşılaştırıldı. Mutasyonlu virüsün seyri izlendi. Kademeli normalleşmede 1 aylık süreç değerlendirildi. Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakıldı. .

Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son durumla ilgili sunum yaptı. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşıldı. Salgının sağlık başta olmak üzere eğitime, ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alındı.

Aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek

Kabinede aşılamadaki son durum da masadaydı. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum görüşüldü.