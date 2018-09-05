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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yetkileri artırıldı

Basın İlan Kurumu'nun hesap ve işlemleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kontrol edilecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yetkileri artırıldı

Yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yönetecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yetkilerine, Basın İlan Kurumu'nu denetlemek de eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Cuma günü yayımlanan karara göre, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, kurumu denetleme görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, söz konusu yetkiyi yılda en az bir defa Basın İlan Kurumu'nun bütün hesap ve işlemlerini denetlemek suretiyle kullanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu
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