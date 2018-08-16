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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'ekonomik savaş' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz.” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan ekonomik savaş açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’ye başlatılan ekonomik savaş ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Altun mesajında, “Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Altun, “Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da, karşısında yer alanları da unutmaz.” dedi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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