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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar YÖK Başkanı ile bedelliyi görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile bedelli askerlikten yararlanacakların eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmaması için alınması gereken tedbirleri görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar YÖK Başkanı ile bedelliyi görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı kabul etti.


 

Ziyarette genel konuların dışında, bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmadan bu haktan yararlanmaları için alınması gereken tedbirler de görüşüldü. 

Kaynak: AA

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