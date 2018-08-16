Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar YÖK Başkanı ile bedelliyi görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı kabul etti.

YÖK Başkanı Prof.Dr.Yekta SARAÇ, Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR'ı ziyaret etmiştir.Ziyarette genel konuların dışında, bedelli askerlikten yararlanacak gençlerimizin, eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmadan bu haktan yararlanmaları için alınması gereken tedbirler görüşülmüştür pic.twitter.com/EPEQJMVmPf — Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Ağustos 2018

Ziyarette genel konuların dışında, bedelli askerlikten yararlanacak gençlerin eğitim faaliyetlerinde aksaklık oluşmadan bu haktan yararlanmaları için alınması gereken tedbirler de görüşüldü.

Kaynak: AA