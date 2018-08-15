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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerin birçok alanda güçlenerek devam edeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Katar Emiri Al Saniye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.


 

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.


 

Kaynak: TRT Haber

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