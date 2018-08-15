Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şeyh @TamimBinHamad ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum.



Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Ağustos 2018

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün bir çalışma ziyareti için ülkemize gelen kardeşim @TamimBinHamad ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. pic.twitter.com/dljheHBrUi — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber