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Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısını kınadı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Afgan halkına başsağlığı dilendi.

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Türkiyeden Kabildeki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de bugün düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabil'de bugün bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Kabil'de bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 48 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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