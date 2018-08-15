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Türkiye'den Hindistan'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü Hindistan halkı ve hükümetine taziyelerini iletti.

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Türkiyeden Hindistana taziye

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hindistan'daki sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hindistan'da muson mevsiminin etkisiyle meydana gelen sellerin çok sayıda can kaybına yol açtığını ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Hindistan halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların, köprülerin çöktüğü, evlerin sel sularında sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 44 kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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