Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı'ndan Fikirtepe talimatı: Devlet eliyle tamamlanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeni Fikirtepe Projesi'nin 60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendirdiğini açıkladı. Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız. Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum Son Dakika
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