CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme", "suçu ve suçluyu övme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi. Soruşturma dosyası, gereğinin yapılması için tekrar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kaftancıoğlu için "azmettirdi" iddiası

Hakimliğin kararında, Fahrettin Altun'un avukatının, 21 Nisan'da araçla gelen şüpheliler Suat Özçağdaş, Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyar'ın müşteki Altun'un ikametinin bulunduğu konutunun ve bahçesinin fotoğraflarını çektiğini, şüphelileri bu suça azmettiren kişinin ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğunu belirterek, şikayette bulunduğu hatırlatıldı.

Kararda, tanıklardan A.O.'nun ifadesine de yer verildi: "CHP İlçe Başkanı olduğunu söyleyen şahsın telefonunu bahçeye doğru yönelterek fotoğraf çektiğini gördüm. Ayrıca fotoğraf çekmek isteyen şahıs kendisinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu ve Fahrettin Altun'un ikametine düzenli olarak kontrol amaçlı geleceğini söyledi."

Şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında şüphelilere partisinin talimat verdiği şeklinde ikrarda bulunduğu kaydedilen kararda, Suat Özçağdaş'ın ifadesinde ise il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu bilgisi verildi.

Soruşturma kapsamında Suat Özçağdaş'ın cep telefonu üzerinde yapılan imaj incelemesinde müşteki Fahrettin Altun'un ikametinin bulunduğu bahçeye ait bir fotoğraf bulunduğu belirtilen hakimlik kararında şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle, özel 'hayatın gizliliğini ihlal' suçuna azmettirici olup olmadığı ve diğer isnat edilen suçları işleyip işlemediği hususunun takdir ve değerlendirmesinin yetkili ve görevli mahkemece yapılması gerektiğinden itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir."