22.11.2025 20:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da dünyanın beşten büyük olduğunu ve daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde "kapsayıcı bir küresel kalkınma" ile ilgili yaptığı konuşmasına ilişkin, NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Zirvesi'ndeki konuşması ile kapsayıcı bir küresel kalkınmanın altını bir kez daha çizdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kalkınma yardımlarında önemli bir konuma gelen ülkemiz özellikle en az gelişmiş ülkelere yönelik olumlu inisiyatifleri desteklemektedir. Korumacılığın yükseldiği ve dünya ticaretinin tarihi seviyelerinin altında seyrettiği bir dönemde, küresel ticarette kurallara dayalı yaklaşım öne çıkarılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da dünyanın beşten büyük olduğunu ve daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır. Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizde ve küresel düzeyde 'hiç kimseyi geride bırakmayan' kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum

Cevdet Yılmaz G20 Liderler Zirvesi
Bakan Yerlikaya: Suç odaklarına karşı mücadeleyi yok saymak, vatan evlatlarının emeğine hakarettir
