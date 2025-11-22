Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 22.11.2025 19:14

Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli ve idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil taleplerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik

Bakan Tunç, il içi isteğe bağlı nakillere ilişkin NSosyal hesabından  açıklama yaptı.

Bakan Tunç, adli ve idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil taleplerini değerlendirip atamalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Tunç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Nakillerde, sağlık ve aile birliği mazeretleri öncelikli olmak üzere hizmet puanları, tercihleri, halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerlerdeki personel durumu ile verilen sınav izni hususlarını birlikte değerlendirdik. Ataması yapılan yazı işleri müdürlerimizin atama türü ve hizmet puanını, liste halinde internet sayfamızda ilan ettik. Yazı işleri müdürlerimize yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. "

Yılmaz Tunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli
