Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Aşure Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunlar kaydetti:

"10 Muharrem Aşure Günü vesilesiyle Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere Kerbela Şehitleri'ni ve bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tarihte zalimlere karşı adalet ve insanlık bayrağını yükselten, bu uğurda bedel ödeyenleri minnetle yad ediyorum. Bugün de Gazze’de yaşanan insanlık dışı zulme karşı dünyanın dört bir yanında tepkisini ve tavrını ortaya koyanları saygıyla selamlıyorum."