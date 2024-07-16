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Gündem
AA 16.07.2024 23:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ehlibeyt sevgisi bize Peygamberimizin bir emridir, Ondan bize kadar çok kıymetli bir hatıradır. Türk milleti olarak yüzyıllardır bu aziz hatıraya layıkıyla sahip çıkmanın gayretindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Yas-ı Muharrem'in 10'uncu gününde, diğer adıyla Aşure Günü'nde bir sofra etrafında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sofrada bulunanlara teşekkür eden Erdoğan, "Öncelikle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat, Onun ehlibeytine ve her biri kutup yıldızlarımız olan dostlarına selam olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Hazreti Hüseyin'in ve 72 yoldaşının şehadetlerinin 1385'inci yıl dönümünde Kerbela şehitlerini rahmetle yad eden Erdoğan, Muharrem Ayı'nın Müslümanlar için rahmet ve bereket ayı olduğunu hatırlattı.

Muharrem'in aynı zamanda yürekleri Kerbela Çölü'ne çeviren büyük bir yangının, acının ve matemin de ayı olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hicri 61 yılında yine bir 10 Muharrem gününde Kerbela'da yaşanan o katliamı neredeyse 14 asır sonra bile halen hüzünle hatırlıyoruz. Resulü Ekrem Efendimiz torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i 'dünyadaki reyhan çiçeklerim' diye severdi. Onları öpüp koklamaya doyamaz, adeta gözünden bile esirgerdi. Bir gün kendisine 'ehlibeytten en çok kimi seversiniz' diye sorulduğunda, 'Hasan ve Hüseyin' diyecek kadar ikisine de düşkündü. Tabii Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le birlikte bizim gönül dünyamızda ehlibeytin de çok müstesna bir konumu vardır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 'beni, Allah'ı sevdiğiniz için, ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin' buyurmuştur. Ehlibeyt sevgisi bize Peygamberimizin bir emridir, Ondan bize kadar çok kıymetli bir hatıradır. Türk milleti olarak yüzyıllardır bu aziz hatıraya layıkıyla sahip çıkmanın gayretindeyiz. Ehlibeyt muhabbetini, millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu maya sağlam olduğu müddetçe bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez. Ama ne zaman bu maya bozulur, zayıflar ve çözülür, Allah korusun işte o zaman millet olma vasfımızı da kaybederiz."

"Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun"

Bu masadaki birlikteliği "kalplerdeki ehlibeyt sevdasının bir nişanesi olarak" değerlendirdiğini belirten Erdoğan, Muharrem orucunu açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Allah'tan, Mah-ı Muharrem oruçlarını kabul etmesini dileyen Erdoğan, "Rabb'im, Hazreti Hüseyin ve dostlarının matemini paylaşan canların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

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