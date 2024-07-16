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Gündem
TRT Haber 16.07.2024 17:36

YKS tercih takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

YKS tercih takvimi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sonuçların açıklanmasıyla tercih heyecanının başladığını kaydetti.

Ersoy, tercih işlemlerinin 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında https://www.osym.gov.tr üzerinden yapılacağını belirtti.

Adayları tercih yaparken uzman desteği almayı ihmal etmemeleri konusunda uyaran Ersoy, "İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kılavuz yayımlandı

2024-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Yapılan duyuruya göre, kılavuz, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Kılavuzun, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi verme amacıyla yayımlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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