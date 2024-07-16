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Gündem
AA 16.07.2024 16:26

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "İsrail'in Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki
[Fotograf: AA]

Çelik, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki saldırılarına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İsrail yine sivilleri hedef aldı: En az 30 ölü
İsrail yine sivilleri hedef aldı: En az 30 ölü

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz. İsrail'in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz. Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."

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Ömer Çelik Filistin - İsrail Çatışması
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