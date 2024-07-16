Depremzede Arda, YKS'de AYT sayısal Türkiye birincisi oldu

Malatya'da yaşayan Arda Taşdemir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evinin hasar görmesi nedeniyle eğitimini Elazığ'da Cemil Meriç Fen Lisesi'nde tamamladı. Elazığ'da 5 ay kaldıktan sonra ailesiyle Malatya'ya dönen başarılı genç, geçen yıl girdiği YKS'de ilk 5 binde yer aldı. Tercihte bulunmayarak tekrar sınava hazırlanan Taşdemir, bu yıl AYT sayısalda birincilik elde etti.

Deprem nedeniyle zorlu bir süreç atlattıklarını ifade eden Taşdemir, eğitim hayatı boyunca çalışma alışkanlığı olduğunu, bunu sürdürdüğünü ve başardığını söyledi.

"Sürpriz oldu"

Sonucun kendisi için sürpriz olduğunu, bu yüzden mutlu ve şaşkın olduğunu söyleyen Taşdemir " Aslında hedefim ilk 1000'e girmekti bu sürpriz oldu. Çalışma sürecinde ailemin ve öğretmenlerin emeği oldukça fazla. Evde çok sessiz bir ortam istiyordum ve ailem bu imkanı bana sağladı. Oldukça rahat ve istediğim bir ortamda çalıştığım için de oldu" dedi.

Taşdemir, depremin kendisini olumsuz etkilediğini bu yüzden sınava ikinci kez hazırlandığını ifade etti:

"Afetin ardından biz de herkes gibi etkilendiğimiz için şehir değiştirmek zorunda kaldık bu da benim çalışmalarımı etkiledi. Bu yüzden ikinci kez hazırlanmamın sebebi aslında o afet olabilir çünkü afetten sonra çalışmalarına çok odaklanamadım o yüzden ikinci kez hazırlandım."

"Çocukluğumdan beri hayalim İTÜ"

Hedefi hakkında açıklamalarda bulunan Taşdemir, "Önce üniversiteleri araştıracağım öyle gideceğim ama çocukluğumdan beri hayalim İTÜ. Ama yine de üniversiteleri araştırıp son kararı öyle vereceğim" dedi.

Sonuca, ailesinin ve çevresinin de kendisi kadar sevindiğini söyleyen Arda Taşdemir, böyle bir his yaşatabilmenin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Taşdemir, başarının sırrını ise şöyle ifade etti:

"Üniversite sınavı özelinde anlatacak olursam eksiklerini anlayıp üzerine gitme diyebilirim. (Sınava girecek öğrenciler) Öncelikle girdikleri sınavı iyi analiz etsinler, eksiklerinin üzerine gitsinler ve psikolojilerini olabildiğince sağlam tutmaya çalışsınlar."

"Bir gün ders çalış demedim"

Beden eğitimi öğretmeni baba Gökhan Taşdemir, "Arda disiplinli, planlı bir şekilde çalıştı. Hedefinin olması en büyük avantajıydı hedefini gerçekleştirmek için çok çabaladı ve sonuçta hedefine ulaştı" dedi

Oğlunun doğduğu günden bu yana kendisini üzmediğini anlatan anne Serpil Taşdemir ise şunları söyledi:

"Oğlum hem ders hem ahlaki yönden beni üzmedi ona çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Depremden sonra Elazığ'a gittik oradaki okulda da çok destek gördük. Bu sürecin kahramanı Arda çünkü ona bir gün ders çalış demedim, kendi azmiyle oldu. Çok şaşırdık."

Anne Taşdemir, sınava girecek öğrencilerin ailelerine tavsiyede bulunarak, "Sınav annelerine tavsiyem çocuklarına baskı yapmasınlar, ders çalış demesinler. Bu onları inanın ki dersten uzaklaştırıyor. Çocuklar zaten ne yapacaklarını biliyor." dedi.