İsrail yine sivilleri hedef aldı: En az 30 ölü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde art arda saldırılar düzenledi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir araca hava saldırısı yapıldı.

Saldırı Attar Caddesi'nde yerinden edilmiş ailelerin yaşadığı çadırların yakınında gerçekleşti.

13 Filistinli hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bir okulu da vurdu. Saldırıda 15 kişi öldürüldü. Çok sayıda kişi yaralandı.

Nuseyrat Mülteci kampını bombalayan İsrail güçleri 11 kişiyi daha öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

İsrail, Han Yunus'ta yine sivilleri katletti...



İsrail güçleri, Han Yunus'ta çadır kentlerin yakındaki bir alana hava saldırısı düzenledi. TRT ekibi, sıcak bölgeden son durumu aktardı. pic.twitter.com/5Utx5Q1Fmo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2024

Zavaide bölgesindeyse İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Refah'ta 4, Gazze'de 2 Filistinli katledildi.

Yasaklı silah kullanarak 48 saat içinde 320 Filistinli öldürüldü

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti de İsrail bombardımanının hedefi oldu.

Saldırılarda 4 kişi öldü.

İlk yardım ekipleri, İsrail uçaklarının hedef aldığı bir evin enkazından 3 Filistinliyi yaralı olarak çıkardı.

Gazzeli yetkililer İsrail'in yasaklı silah kullanarak 48 saat içinde 320 Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Söz konusu silahların "ölü ve yaralıların vücutlarındaki dokularda kimyasal tepkimeye neden olduğu" belirtildi.

Bu silahların yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasar bıraktığı, silahların 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan yanıklara neden olduğunun tespit edildiği ifade edildi.