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Dünya
AA 16.07.2024 13:47

İsrail'in Lübnan'a fosfor bombasıyla düzenlediği saldırı orman yangınlarına neden oldu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ormanlık ve dağlık bölgelere fosfor bombalarıyla düzenlediği saldırılar sonucu çıkan yangınlar devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a fosfor bombasıyla düzenlediği saldırı orman yangınlarına neden oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır hattında yer alan Deyr Mimas beldesine yakın Hardali Vadisi'ni gece saatlerinde beyaz fosfor bombasıyla vurdu.

Saldırı sonucu vadideki yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı.

İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın söndürülemezken AA muhabirine konuşan bölge sakinleri, İsrail'in aralıksız bombaladığı bölgenin engebeli olması nedeniyle hemen müdahale edilemediğini aktardı.

Bölge sakinleri, rüzgar nedeniyle yangının kontrol alınmasının daha da zorlaştığını kaydetti.

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hac Hasan, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail ordusunun fosfor bombası saldırılarından dolayı Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yer alan en az 60 bin zeytin ağacı ile 2 bin 600 dönümlük tarım ve çalılık arazinin tamamen kül olduğunu ifade etmişti.

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