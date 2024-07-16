UNICEF, çocukların aşılanma oranındaki artışın 2023'te durduğunu açıkladı

UNICEF ve DSÖ tarafından çocukların aşılanma oranına ilişkin veriler yayımlandı.

Söz konusu veriler, çocuklar için en önemli bağışıklık araçlarından difteri, tetanoz ve boğmaca (DTP) aşılarının 3 dozunu da almış çocuklarının sayısının 2023'te 108 milyonla yüzde 84 oranında sabit kaldığını gösterdi.

Öte yandan tek doz bile aşılanmayan çocukların sayısı 2022'de 13,9 milyon iken 2023'te bu sayı, 14,5 milyona yükseldi.

Bu durumun sebebinin sağlık hizmetlerindeki aksamalar, lojistik zorluklar, aşıya ilişkin tereddütler ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler olabileceğine dikkat çekildi.

Kızamık aşılamasında duraklama

Veriler ayrıca kızamık hastalığına karşı aşılama oranlarının durduğunu; yaklaşık 35 milyon çocuğun hiç aşılanmadığını ya da eksik aşılandığını gösterdi.

2023'te dünya genelinde çocukların sadece yüzde 83'ünün ilk doz kızamık aşısını olduğu belirtilirken bu rakamların, salgınların önlenmesi için gereken yüzde 95'lik oranın gerisinde kaldığı kaydedildi.

Son 5 yılda, kızamık salgınının 103 ülkeyi etkilediği, aşılamanın güçlü olduğu 91 ülkede salgın yaşanmadığı bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu, çözülebilir bir sorun. Kızamık aşısı en zor yerlere bile ulaştırılabilir. DSÖ, bu açıkları kapatmak ve en fazla risk altındaki çocukları korumak için ülkeleri desteklemek üzere tüm ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell ise "Bağışıklık açığının kapatılması, her çocuğun aşılanmasını ve genel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini sağlamak için birinci basamak sağlık hizmetlerine ve toplum çalışanlarına yatırım yapan hükümetlerle birlikte küresel bir çaba gerektirmektedir." değerlendirmesini yaptı.