İsrail saldırıları altındaki Gazze halkı, kıtlık ve yüksek fiyatlarla boğuşuyor

İsrail ordusunun bombalar yağdırdığı kentte her gün ölümle burun buruna gelen Filistinliler, bir yandan da açlık ve maddi sıkıntılarla boğuşuyor.

Gazze kenti sakinlerinden Nasrallah ailesi, İsrail ordusunun saldırıları yüzünden birçok kez yerlerinden edildi ve güvenli bir yer bulabilmek için Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kaldı.

Yiyecek bulmak için bombardıman tehdidi altında uzun mesafeler yürüyorlar

Gazzeli Muhammed Nasrallah, İsrail ordusunun bombardıman tehdidi yüzünden 6 kişilik ailesiyle birlikte Gazze kentinden ayrılıp, güvenli yer ve yiyecek bulmak için Han Yunus şehrine doğru yola çıktıklarını söyledi.

"Yiyecek bulmak ve saldırılardan kaçabilmek için her gün uzun mesafeler yürümek zorunda kalıyoruz" diyen Nasrallah, Gazze'de hala bulunabilen bazı gıda maddelerini ise aşırı pahalı olduğu için alamadıklarını belirtti.

Muhammed Nasrallah'ın eşi Nadiya Nasrallah ise bulunduğu bölgelere defalarca füze düştüğünü, İsrail bombardımanı tehdidi nedeniyle ilk önce evlerini daha sonra da birçok kez sığındıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Gazze halkı kıtlık ve yüksek fiyatlara dayanamıyor

Gazzeli anne, "Kıtlık ve yüksek fiyatlara artık dayanamıyoruz, çocuklarımızın süt ve bebek bezi ihtiyacını artık karşılayamıyoruz." sözleriyle ebeveyn olarak yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Bir karton sütün fiyatının şu anda 90 şekelden (24,8 dolar) fazla olduğunu belirten Gazzeli anne, bebek bezlerinin ise bulunmadığını ve maliyetinin 50 şekelden (13,7 dolar) fazla olduğunu belirtti.

Saldırılardan, kıtlıktan ve pahalılıktan çok yorulduklarını ve acı çektiklerini vurgulayan Nasrallah, "Gıdaya ulaşmak bizim için zor, Gazze'de hala bulunabilen yiyecekler her gün katlanarak daha pahalı hale geliyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri 9 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, aylardır İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de son zamanlarda açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle artan çocuk ölümlerinin, "kıtlığın Gazze Şeridi'nin tamamına yayıldığı konusunda şüphe bırakmadığını" bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 7 Haziran'daki açıklamasında, Gazze'de her 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda sıkıntısı çektiğini, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'nde ölüm riskini artırdığını ifade etmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de nüfusun yarısının yani 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacağının tahmin edildiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.