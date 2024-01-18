Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Cevdet Yılmaz, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin Uganda ile olan güçlü ilişkileri dolayısıyla Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne konuk ülke olarak davet edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'daki Uganda ziyareti sonrasında iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir gelişmenin görüldüğünü kaydetti.

Yılmaz, "İş dünyası, özellikle altyapı inşaatı konusunda önemli projeler gerçekleştirmiş. Son dönemde de önemli haberler alıyoruz. İnşallah bunlar da gerçekleşir. İki ülke arasındaki ticaret zeminini güçlendireceğiz. Dışişleri Bakanlığımız, yatırımların karşılıklı desteklenmesi, kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşmaları inşallah sonuçlandıracak." ifadelerini kullandı.

Üst düzey karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha hızlı bir şekilde gelişeceğini anlatan Yılmaz, "Ama burada asıl görev iş dünyamıza düşüyor. Bizim devlet, hükümet olarak görevimiz uygun ortamı sağlamak, anlaşmalarla, siyasi ilişkilerle uygun bir atmosfer oluşturmak. Fakat asıl işi yapacak olan, ilişkileri geliştirecek olan sizlersiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantıda, Uganda'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının sorun ve taleplerini dinledi.