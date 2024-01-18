Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.01.2024 21:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Cevdet Yılmaz, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin Uganda ile olan güçlü ilişkileri dolayısıyla Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne konuk ülke olarak davet edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'daki Uganda ziyareti sonrasında iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir gelişmenin görüldüğünü kaydetti.

Yılmaz, "İş dünyası, özellikle altyapı inşaatı konusunda önemli projeler gerçekleştirmiş. Son dönemde de önemli haberler alıyoruz. İnşallah bunlar da gerçekleşir. İki ülke arasındaki ticaret zeminini güçlendireceğiz. Dışişleri Bakanlığımız, yatırımların karşılıklı desteklenmesi, kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşmaları inşallah sonuçlandıracak." ifadelerini kullandı.

Üst düzey karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha hızlı bir şekilde gelişeceğini anlatan Yılmaz, "Ama burada asıl görev iş dünyamıza düşüyor. Bizim devlet, hükümet olarak görevimiz uygun ortamı sağlamak, anlaşmalarla, siyasi ilişkilerle uygun bir atmosfer oluşturmak. Fakat asıl işi yapacak olan, ilişkileri geliştirecek olan sizlersiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantıda, Uganda'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının sorun ve taleplerini dinledi.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
Altun: Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesinin gururunu yaşıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:33
Fransa'da "İsrail'i soykırımla suçlamak ahlaki eşiği aşmaktır" diyen Dışişleri Bakanı'na tepki
21:23
Ölen İsrailli askerin annesi, oğlunun hükümeti eleştiren mezar taşının kaldırılmasına tepki gösterdi
21:18
İtalya Başbakanı Meloni, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile yapay zekayı görüştü
21:16
Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı
21:07
Altun: Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesinin gururunu yaşıyoruz
21:14
ABD'den Ay'a iniş için gönderilen uzay aracı başarısız oldu
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ