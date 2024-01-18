Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.01.2024 20:22

Basın mensuplarına saldıran şüpheliler gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'a saldıran şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Basın mensuplarına saldıran şüpheliler gözaltına alındı

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediye Başkanlığında çalışan görevlilere yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltı işlemi yapıldığını, bu esnada habercilik görevini yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'ın saldırıya uğradığını anımsattı.

Saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, "Olay sebebiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılarak tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun'dan saldırıya uğrayan gazeteciye geçmiş olsun mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
21:33
Fransa'da "İsrail'i soykırımla suçlamak ahlaki eşiği aşmaktır" diyen Dışişleri Bakanı'na tepki
21:23
Ölen İsrailli askerin annesi, oğlunun hükümeti eleştiren mezar taşının kaldırılmasına tepki gösterdi
21:18
İtalya Başbakanı Meloni, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile yapay zekayı görüştü
21:16
Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı
21:07
Altun: Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesinin gururunu yaşıyoruz
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ