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TRT Haber 11.06.2023 13:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'yi ekonomide üst lige taşıyacağız

Bingöl'de ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'yi ekonomide üst lige yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ekonomide genel çerçevemiz çok net. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağız. Dünya şartlarına göre yeni adımlar ve projeler olacak" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'yi ekonomide üst lige taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz. Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımak istiyoruz. Güçlü bir ekonomi politikası uygulayacağız. Kişi başına geliri 13 bin doların üzerine çıkarmak istiyoruz.

Teknolojik altyapımızı ve savunma sanayiimizi geliştireceğiz. Son dönemde insanlı, insansız hava araçlarımızı, Togg gibi projelerimizi gördük. Yakın zamanda bunlardan çok daha fazla göreceğiz.

Ekonomik gelişme insan için, insan varsa ekonomi var. Ekonomide sağlayacağımız başarıyı toplumun tüm kesimlerine dağıtmak en büyük hedefimiz.

Bütün bölgelerimizin katkı sağlayacağı bir süreç olacak. Her kesimin de faydalayanacağı bir süreç olacak. KOBİ'lerden gençlere, kadınlarımıza kadar her kişiyi kapsayacağız. Türkiye liderlik yapan ülkelerden birisi olacak. 21. yüzyılın yükselen güçlerinden biris olacağız. Dış politikada çok daha etkili ve güçlü bir Türkiye göreceğiz.

Ekonomide genel çerçevemiz çok net. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağız. Dünya şartlarına göre yeni adımlar ve projeler olacak. Bütün kurumlarımızla birlikte günün ihtiyaçları neyse bunları değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

Büyüme tarafından çok net kazanımlar elde ettik. İhracatımız reel tarafta çok iyi durumda. Geldiğimiz noktada istikrarı sağlayarak güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Temel prensip, istikrar içinde büyüme olacak. Kapsamlı bir program çerçevesinde yol haritamızı devam ettireceğiz. Bütün bunlarla birlikte öngörülebilir bir ekonomi politikası hayata geçireceğiz.

Son yıllarda Türkiye çok etkili bir şekilde gücünü bölgesine yansıtan, ses getiren bir ülke haline geldi. Türkiye bölgede oyun bozan, oyun kuran bir ülke haline geldi. Girişimci bir dış politikaya sahip olduğumuzu söyleyebilirim.

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