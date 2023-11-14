Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'deki elektrik sistemine KKTC'yi entegre edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere başkent Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin parlayan yıldızı KKTC'nin ilanının 40. yıl dönümü kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere KKTC'ye geldiklerini söyledi.

Yılmaz, bu yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, "Gerçekten özel bir yılı yaşıyoruz hep birlikte. Bundan 40 yıl önce esarete 'hayır' diyen Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz egemenliklerine sahip çıkarak özgür ve bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Yarın bunun kutlamalarını, törenlerini hep birlikte yapacağız. Bu vesileyle ben erkenden, bugünden başlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümü kutlu olsun diyorum. Nice 40 yıllara, nice 100 yıllara. İnşallah egemen bağımsız bir devlet olarak geleceğe yürüsün" diye konuştu.

"Kıbrıs meselesinin çözümü için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri artık kabul ve beyan edilmelidir. Bu doğrultuda ilgili tüm tarafları, adanın gerçeklerini esas alarak, Kıbrıs Türklerinin bu haklarını tescil etmeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırıyoruz" diyen Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda Kıbrıs Türkü'nün de yüzyılı olduğunu ve hep birlikte bu yüzyılı inşa edeceklerini vurguladı.

"İki taraf da kazançlı çıkacak"

Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin refah ve huzuru için KKTC'deki ilgili tüm makamlarla ortak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Şu an içinde bulunduğumuz Yeni Ercan Havalimanı bunun en somut göstergelerinden bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda ortak bir çalışmayla buranın açılması sağlandı. Bugün gördüğümüzle hep birlikte iftihar ediyoruz. İşte bu başarıların üzerine yeni başarılar koyarak yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan Türkiye'de beni ziyaret etti. Şimdi birçok konu var mali işbirliğimiz kapsamında. En öncelikli konularımızdan bir tanesi enerji konusu. Nasıl ki geçmişte denizin altından borularla su getirdiysek denizin altından yine kablolarla Türkiye'deki elektrik sistemine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni entegre edeceğiz. Böylece iki taraf da kazançlı çıkacak. Burada üretilen yenilenebilir enerjinin daha geniş bir network içinde değerlendirilmesi de mümkün hale gelecek. Bu tabii orta vadeli bir projemiz. Fizibilitelerine başlamış durumdayız. Bu gerçekleşinceye kadar da adadaki Kıbrıs Türkü'nün sıkıntı yaşamaması adına neler yapabiliriz, bunları da değerlendirdik ve ilgili kurumlarımız hem Türkiye'den hem KKTC'den teknik arkadaşlarımız bu konuları daha detaylı bir şekilde önümüzdeki günlerde ele alacaklar."

Türkiye'nin ana vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları destekleyeceğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvence kaynağı olmaya daima devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, güzel karşılama ve misafirperverlik için Kıbrıs Türklerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Lefkoşa'ya geldi.