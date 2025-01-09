Açık 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.01.2025 14:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Genç çiftlere maddi destekler hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Genç çiftlere maddi destekler hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Yılmaz, "Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız" açıklamasında bulundu.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.

"Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız".

ETİKETLER
Aile Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: Türkiye'nin pestisit kullanım ortalaması AB'nin altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Edip Akbayram yoğun bakımda
15:43
Lübnan'da yeni cumuhurbaşkanı Joseph Avn oldu
15:23
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
15:17
İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
15:13
'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' başladı
İsrail, baskın düzenlediği Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi
İsrail, baskın düzenlediği Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi
FOTO FOKUS
Los Angeles'ta yanan mahalleler havadan görüntülendi
Los Angeles'ta yanan mahalleler havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ