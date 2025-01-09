Açık 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
09.01.2025 12:09

Bakan Uraloğlu: Sosyal medyada zararlı içerikler için yaş sınırlaması getireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sosyal medyada zararlı içerikler için bir yaş sınırlaması getirmek istiyoruz. Kanaatimiz 16 yaş olmasıdır. Nihai karar TBMM'nin vereceği karardır. Kişisel bilgiler paylaşılmasın belki ona bir engel getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu: Sosyal medyada zararlı içerikler için yaş sınırlaması getireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getirileceğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye’de sosyal medya platformları birçoğu aktif ve dünyadaki nüfusa oranla değil sayısal olarak Türkiye en çok kullanan ülkelerden bir tanesi. Belli platformların 58 milyona kadar varan kullanıcı sayılarının olduğunu söylerim. Totalde 300 milyon civarında kullanım söz konusu.

Sosyal medyada ciddi bir eksiklik var. Buralarda gelişen değişen durumlara göre düzenleme yapılması gerekir. Özellikle gençlerimizi çok olumsuz etkilediği bunun farklı yönlere doğru ülkemizin, milletimizin istikbalini tehdit edecek emareler var. Dünyada 13 yaş mı, 16 yaş mı olsun diye tartışılıyor. Biz de oturup konuşuyoruz. Epey bir aşamaya geldik. Yıl içerisinde buna yönelik TBMM’deki grubumuzla beraber konuşuyoruz. Bir düzenleme yapalım istiyoruz. Yaş sınırı 16 yaş olması kanaatimizidir. Nihai karar TBMM’nin vereceği karardır.

Dıscord erişime açılacak mı?

Mahkemenin kararları var. Onları düzeltip yerine getirdiklerinde tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde mahkeme de kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirim yaparsa elbette gereğini yaparız".

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Sosyal Medya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Sigara şirketi, sigaradan ölen kişi için tazminat ödeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
Şirin'in katilinin cezası belli oldu
12:22
Okullar yarıyıl tatiline "şenlik" haftasıyla girecek
12:11
Türk otomotiv sektörü "milyar dolarlık pazar" sayısını artırdı
12:06
Elektrikli bisikletle 'engel tanımayan' kaza serisi
11:49
ANKA'dan L-UMTAS ile güç gösterisi: 15 bin feetten nokta atış
11:50
Hazine, 923 milyar liralık krediye destek sağladı
ABD'de Paterson Şelalesi aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu
ABD'de Paterson Şelalesi aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu
FOTO FOKUS
Los Angeles'ta yanan mahalleler havadan görüntülendi
Los Angeles'ta yanan mahalleler havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ