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Gündem
AA 09.01.2025 10:52

Aydın-Denizli Otoyolu yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun yarın hizmete alınacağını belirterek, "Otoyolla zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz." dedi.

Aydın-Denizli Otoyolu yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, otoyolun resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceğini bildirdi.

Hatta ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını, ikinci etabın ise Kuyucak'tan başlayıp, Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlandığını aktardı.

"Projemiz, yıllık 61 bin ton daha az karbon salımı anlamına geliyor"

Kısalan seyahat süresiyle önemli kazanımlar elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Otoyolla zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Otoyolun bir diğer önemli faydası ise çevreye ve ekolojik dengeye olan katkısı. Projemiz, yıllık 61 bin ton daha az karbon salımı anlamına geliyor. Böylece daha yeşil bir ulaşım altyapısını da desteklemiş oluyoruz."

"Turizm sektörü için önemli fırsatlar sunuyor"

Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, otoyolla özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgenin ulaşım ağının gücüne güç katacaklarının altını çizdi.

Projenin özellikle turizm sektörü için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlaması ve süreyi kısaltması bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak. Bu vesileyle turistik aktiviteler artacak, vatandaşlara yeni yatırım ve istihdam fırsatları sunacak. Ayrıca, otoyolun hizmete sunulmasıyla bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi mümkün olacak."

Otoyol ağı 3 bin 796 kilometreye yükseldi

Uraloğlu, 2002-2024 yıllarında Türkiye'nin ulaşım projelerinde çağ atladığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"2002'de Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilometreyken bugün 29 bin 730 kilometreye ulaştı. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlıyken, artık 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Bitümlü sıcak karışım kaplama yol ağımız ise 31 bin 727 kilometreyi aştı. 2002'de sadece 1714 kilometre olan otoyol ağımız da son olarak Aydın-Denizli Otoyolu ile 3 bin 796 kilometreye yükseldi."

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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