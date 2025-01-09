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Gündem
AA 09.01.2025 09:58

Seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi parti bulunuyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğu nu belirledi.

Seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi parti bulunuyor

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının görevlerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği, bu kapsamda kurulların oluşturulması adına seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiler kapsamında, ocak ayından 6 ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi partinin bulunduğu tespit edildi.

Alfabetik sıraya göre, seçime katılma yeterliliğine sahip partiler şöyle:

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, DEVA Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, DEM Parti, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, MHP, Milli Yol Partisi, Ocak Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

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