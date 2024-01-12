Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.01.2024 16:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
[Fotograf: TRT Haber]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Yılmaz, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak" dedi.

Kiralarda yüzde 25 sınırı

Kira artışlarında ki yüzde 25 sınırıyla ilgili soruları cevaplayan Yılmaz, "Kaldırılması için alınmış bir karar yok. 2024 dezenflasyon yılı, çözüm enflasyonu düşürmek" diye konuştu.

"Hedef enflasyonu düşürmek"

Cevdet Yılmaz, hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Amacımız makro istikrarı sağlamak, büyümeyi hızlandırmak. Güven ortamı önemli. Yapısal adımlar büyüme perspektifimizi güçlendiriyor. Enflasyonda yıl ortasında belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyonla çok yönlü ve koordineli mücadele devam edecek. TCMB araçlarını kullanmaya devam edecek. Türkiye’deki disiplinli yaklaşım daha fazla sermayeyi cezbedebilir."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Emekli
Sıradaki Haber
Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Türk teknoloji girişimleri dünya sahnesinde
16:03
Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi
15:42
Almanya, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını destekliyor
15:38
ECB Başkanı'na göre Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi Avrupa için bir "tehdit"
15:36
ABD'nin San Diego Körfezi'nde askeri helikopter eğitim sırasında düştü
15:35
Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
Malatya'da 6 Şubat depreminden yeni görüntü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ