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Gündem
TRT Haber 12.01.2024 14:29

AK Parti'nin Ankara adayı pazar günü belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin adaylarını açıklayacaklarını duyurdu.

AK Parti'nin Ankara adayı pazar günü belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptıklarını hatırlattı.

Bu hafta pazar günü de Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacaklarını belirten Erdoğan, "Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız." dedi.

"Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi de değerlendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı olarak bizim başından itibaren gayet samimi bir havada Cumhur İttifakı olarak neler yapabiliriz, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda geldikleri nokta nedir bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Yine Devlet Bey'le dün bu minval üzere çalışmamızı yaptık. Malum Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak şu anda MHP çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde gerek Büyükşehir adayı noktasında gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer büyükşehirlerde de bizimle yine aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz. Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bu konuda teşkilatlarımız çok güçlü el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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