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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yılmaz için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili üzüntüsünü belirterek, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ın vefat ettiği haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 30, 2020
Merhum Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
Etiketler: Fuat OktaySon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 13:18
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