Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.