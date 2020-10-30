Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'yi yalnız bırakmak için ekonomik ve siyasi açıdan saldırdıklarını ifade etti.

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili Bakan Karaismailoğlu, "Akdeniz'deki hidrokarbon sondajlarımızdan rahatsız olanlar bizi Antalya sahillerine hapsetmek istiyor. Ege'de kıta sahanlığı oyunu oynayanlar bilmelidir ki bu ülke sahipsiz değildir" açıklamasını yaptı.