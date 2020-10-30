Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camii'ne geçti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, cami inşaatını gezdi, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise AKM binası oldu.

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Taksim Camii ve AKM ile ilgili tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Taksim Camii ve AKM'nin açılışıyla ilgili, "Ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım, AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.

[Fotoğraf: AA]