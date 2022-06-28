Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Bayram için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdullah Bayram'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdullah Bayram’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 28, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/0YGh2BahOT
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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