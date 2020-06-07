Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Larnaka’da Tuzla Camii’ne asılan bizans bayrağı ile ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Oktay, "Larnaka’da Tuzla Camii’ne asılan bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon... Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde bir takım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.