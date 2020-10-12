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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e ilgili yaptığı paylaşımda, "Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı.
Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Etiketler: fuat oktay cumhurbaşkanı yardımcılığı oruç reisSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:42
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