Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti çerçevesinde bir süredir çekimleri Gazimağusa bölgesinde devam eden, Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı dizinin setine gitti.

Setin bulunduğu tarihi alanı gezen Oktay, dizide kullanılan malzemeler, Kıbrıs olayları sırasında kullanılan silahlar ve dekorları inceledi.

Oktay, dizinin yapımcısı TMC'nin sahibi Erol Avcı'dan bilgi aldı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Oktay, dizinin kısa bir bölümünü izlerken sadece duygulanmakla kalmadığını, aynı şeyleri şu anda bir anlamda yaşadıklarını da söyledi.

Oktay, "(Dizinin sahneleri) Bunlar sadece bir senaryo ve sahneden ibaret olan şeyler değil, tarihin gerçek sayfalarıdır ve hala hayatta olan şahitleri var" dedi.

Kıbrıs'a ilk geldiğinde 1963'teki Kanlı Noel baskınının simgesi olan Barbarlık Müzesi'ni ziyaret ettiğini söyleyen Oktay, Binbaşı İlhan Bey'in eşinin yanı sıra banyoya saklanan çocuklarının katledildiğini hatırlattı.

"İki eşit, egemen devlet temelinde bir çözüm diyoruz"

Oktay, "Bu olayların arka planına baktığımızda EOKA terör örgütü, onun öncesine gittiğimizde Enosis'i görüyoruz. Bu olay 1963'ü anlatıyor ama aslında 1878 ile başlayan bir zulmü görüyoruz. 1571'den itibaren tamamen bizim olan, baktığımızda 450 yıldır burada olduğumuz toprakların asıl sahibi olan bir nesle neredeyse 'Azınlıksınız.' veya 'İşgalcisiniz.' dercesine, sonradan gelerek buranın asıl sahiplerine zulmeden bir dönemi canlandıran ekibimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yakın tarihte ne olduğu bilindiği takdirde bugünün ve geleceğin çok daha güçlü bir şekilde inşa edileceğine inandıklarını belirten Oktay, "(Kıbrıs'ta) Bugün geldiğimizde 'iki eşit, egemen devlet temelinde bir çözüm' diyoruz, çünkü bir Kıbrıs Türkü'nün aynı zulmü, haksızlığı ve katliamları tekrar tekrar yaşamasına ne gönlümüz razı olur ne de millet olarak buna müsaade ederiz" sözlerini kullandı.

Fuat Oktay daha sonra dizi oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oktay'a KKTC Başbakanı Ersan Saner, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer eşlik etti.

"Bir Zamanlar Kıbrıs"

Tamamı KKTC'de çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak "ilk dizi" olma özelliği taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer alacağı dizi yakın zamanda TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan dizi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 dönemiyle ekranlara gelecek.