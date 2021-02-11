Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
AK Parti Rize İl Başkanlığı önüne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile makam aracından selamladı.
Vatandaşların yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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