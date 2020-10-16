Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samimiyeti ve duruşuyla kalplerimizde müstesna bir yer edinmiş, gerçek bir Türkiye sevdalısını kaybettik. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Samimiyeti ve duruşuyla kaplerimizde müstesna bir yer edinmiş, gerçek bir Türkiye sevdalısını kaybettik.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 16, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Kardeşimizi kaybettik. Takdir-i ilahi. Başımız sağ olsun. Markar Esayan aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş. Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu" paylaşımında bulundu.

Kardeşimizi kaybettik.

Takdir-i ilahi...

Başımız sağ olsun

Markar Esayan

Aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş...

Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) October 16, 2020

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından, "İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan, yakalandığı rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Değerli bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise sosyal medya paylaşımında, "Nezaketi ve entelektüel birikimiyle bildiğimiz AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan'ın vefatı dolayısıyla üzgünüz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim kıymetli yazarlarımızdan AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Markar Esayan’ın kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim kıymetli yazarlarımızdan AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Markar Esayan’ın kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/NLpCNmD4Qx — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 16, 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, "AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim" mesajını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, "AK Parti İstanbul Milletvekilimiz, MKYK Üyemiz, dava arkadaşımız Markar Esayan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kelimelere sığmayacak vatan aşkı, Türkiye sevdası ile her zaman hayırla anacağız, eksikliğini hep hissedeceğiz. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin demokratikleşme mücadelesine ilkeli ve şahsiyetli duruşuyla katkı sağlayan, Türkiye sevdalısı, İstanbul Milletvekilimiz, kıymetli arkadaşımız Markar Esayan'ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Değerli kardeşimiz, zarif arkadaşımız Markar Esayan’ı kaybettik. Çok değerli bir insan, çok güzel bir arkadaştı. Başımız sağolsun" paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Bşk. Yard. değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Esayan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle" mesajını paylaştı.