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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Taran ile İstanbul'da görüştü.
Akar ve Taran görüşmesinde, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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