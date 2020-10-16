Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Taran ile İstanbul'da görüştü.

Akar ve Taran görüşmesinde, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.