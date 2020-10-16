Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 21:31
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