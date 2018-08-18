Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Sudan ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Kıdemli Yardımcısı Faysal Hassan İbrahim ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Sudan ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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