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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Kıdemli Yardımcısı Faysal Hassan İbrahim ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Sudan ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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