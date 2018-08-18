AK Parti'de yeni MYK üyeleri belirlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği yeni MYK üyelerini açıkladı.

Buna göre, Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirilirken, Genel Başkanvekilli Numan Kurtulmuş oldu.

AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıkladığı AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

Genel Başkan Vekili: Numan Kurtulmuş

Parti Sözcüsü: Ömer Çelik

Siyasi ve Hukuk İşleri: Hayati Yazıcı

Teşkilatlar: Erkan Kandemir

Seçim İşleri: Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya: Mahir Ünal

Dış İlişkiler: Cevdet Yılmaz

Sosyal Politikalar: Fatma Betül Sayan Kaya

Yerel Yönetimler: Mehmet Özhaseki

Ekonomi İşleri: Lütfi Elvan

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler: Jülide Sarıeroğlu

İnsan Hakları: Leyla Şahin Usta

Mali ve İdari İşler: Vedat Demiröz

Çevre Şehircilik ve Kültür: Çiğdem Karaaslan

Ar-Ge: Hamza Dağ

Genel Sekreter: Fatih Şahin

Yeni MYK ilk kez toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 21.15'te başladı.

Kaynak: AA