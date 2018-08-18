AK Parti'de yeni MYK üyeleri belirlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği yeni MYK üyelerini açıkladı.
Buna göre, Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirilirken, Genel Başkanvekilli Numan Kurtulmuş oldu.
AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.
Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıkladığı AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:
Genel Başkan Vekili: Numan Kurtulmuş
Parti Sözcüsü: Ömer Çelik
Siyasi ve Hukuk İşleri: Hayati Yazıcı
Teşkilatlar: Erkan Kandemir
Seçim İşleri: Ali İhsan Yavuz
Tanıtım ve Medya: Mahir Ünal
Dış İlişkiler: Cevdet Yılmaz
Sosyal Politikalar: Fatma Betül Sayan Kaya
Yerel Yönetimler: Mehmet Özhaseki
Ekonomi İşleri: Lütfi Elvan
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler: Jülide Sarıeroğlu
İnsan Hakları: Leyla Şahin Usta
Mali ve İdari İşler: Vedat Demiröz
Çevre Şehircilik ve Kültür: Çiğdem Karaaslan
Ar-Ge: Hamza Dağ
Genel Sekreter: Fatih Şahin
Yeni MYK ilk kez toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 21.15'te başladı.
Kaynak: AA